العتبة العباسية المقدسة تعلن عن إجراءات احترازية للوقاية من فيروس “كورونا”

2020/02/22 | 22:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت العتبة العباسية، اليوم السبت، عن اجراءاتها للوقاية من فايروس “كورونا”.وقال مسؤولُ شعبة الشؤون الطبيّة في العتبة، أسامة عبد الحسن كاظم، في بيان حصلت عليه “العهد نيوز”، ان “بالنظر لظهور إصاباتٍ في عددٍ من دول العالم بمرض (كورونا) وبالأخصّ الدول المجاورة، ولسلامة الزائرين والمنتسبين التي تُعدّ من أولويّات عملنا، اتّخذنا عدداً من الإجراءات الصحيّة الوقائيّة التي […]

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