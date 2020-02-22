العراق يكثف تدابيره ضد {كورونا}

2020/02/22 | 22:20 - المصدر: الصباح

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بغداد / الصباح / مهند عبد الوهاب

ضمنَ الاستعداداتِ المستمرة لاتخاذ التدابير اللازمة ضد فايروس "كورونا"، كثفت اللجنة الوزارية المشكلة لهذا الغرض اجراءاتها الوقائية لمنع تسرب المرض الى العراق، بينما طمأنت وزارة الصحة المواطنين بان اجراءاتها مطابقة للمعايير الدولية، وكفيلة بمنع انتشار الفايروس.

وذكر عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية عبد عون العبادي ان "وزارة الصحة والحكومات المحلية اتخذت مجموعة من الاجراءات الاحترازية السريعة للحد من دخول وانتشار الفايروس عبر الحدود مع الجمهورية الاسلامية وخاصة بعد حدوث اصابات فيها".

وأوضح لـ"الصباح"، ان "العراقيين المتواجدين في ايران عند عودتهم سيخضعون الى الفحص والحجز الصحي وهناك أسرة عراقية الان في البصرة تخضع الى الحجر بعد عودتها من الصين عن طريق ايران".

واشار الى ان "الأسرة لم تصب بأي فايروس، ولكن من باب الاحتياط هناك إجراءات وقائية وحجر صحي لمنع انتشار الفايروس في العراق".

من جانبه، جدد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور سيف البدر، تاكيده عدم تسجيل اية اصابة بفايروس كورونا في العراق، مشيرا في تصريح لـ"الصباح" الى ان الوزارة مستمرة باجراءاتها الوقائية وتكثيف الجهود في جميع المنافذ الحدودية لفحص الوافدين ومتابعة التطورات والتركيز على موضوع التوعية الصحية من انتقال الفايروس.

ودعا الى عدم الانجرار وراء الشائعات التي تدعي وجود اصابات، وتهدف الى نشر الذعر بين المواطنين، مؤكدا وجود مراكز خاصة في جميع المنافذ الحدودية، لفحص الوافدين، ونقل اية حالة اشتباه الى مراكز تخصصية وفحصها في مراكز اخرى داخل العراق وخارجه لحين التأكد من سلامة الموقف الوبائي لها.

بدوره، افاد مدير قسم الصحة العامة في دائرة صحة بغداد الكرخ، نازك الفتلاوي، في تصريح صحفي بأن "صفات الفلاونزا العادية قريبة من أعراض فايروس كورونا"، مبينا ان "الصين سجلت انخفاضا كبيرا في معدلات الاصابة بالفايروس".

واضاف ان "الفايروس لا يعيش في الأجواء الحارة والعراق مقبل على ارتفاع في درجات الحرارة".

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