2020/02/22 | 22:20 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائب عن محافظة البصرة، عدي عواد، اليوم السبت، انه لن يصوت لحكومة ليس فيها وزراء بصريون.وقال في بيان ان “محافظات لا تنتج دينار واحد وتعمر من اموال البصرة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عدي عواد: لن اصوت لحكومة ليس فيها وزراء بصريون) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عدي عواد: لن اصوت لحكومة ليس فيها وزراء بصريون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).