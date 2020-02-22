مقرب من الصدر ينتقد صمت ساحات التظاهر على تمسك القوى السنية والكردية بالمحاصصة

2020/02/22 | 22:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أنتقد صالح محمد العراقي، المقرب من زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، صمت ساحات التظاهر على تمسك القوى السنية والكردية بالمحاصصة.

وقال العراقي في منشور على موقع فيس بوك، إن السكوت المطبق لأغلب الناشطين الميدانيين حول تمسك المكونات والأحزاب السياسية السنية والكردية بمبدأ المحاصصة في تشكيل الحكومة الحالية أمر مرفوض، مشيرا الى أن التيار الصدري لن يسكت على ذلك وسيرفع صوته من أجل الإصلاح والصلاح.

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