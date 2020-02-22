الكهرباء تطلق حملة لربط المقاييس الكهربائية في المنازل والمحال التجارية للحد من ظاهرة التجاوزات

2020/02/22 | 22:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلقت مديرية كهرباء كربلاء حملة لربط المقاييس الكهربائية للمنازل والمحال التجارية موقعيا بهدف الحد من ظاهرة التجاوزات عن الشبكة.وقال مدير المديرية عماد عباس، في تصريح صحفي اطلعت عليه “العهد نيوز”، ان “تم اطلاق حملة ربط المقاييس الكهربائية موقعيا وبشكل فوري مستمرة بهدف إزالة التجاوزات عن الشبكة الكهربائية ومنع ضياع التيارات الكهربائية في عموم المحافظة”.[…]

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