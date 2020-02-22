انشقاق في صفوف الحشد الشعبي بسبب تعيين المحمداوي بديلا للمهندس

2020/02/22 | 22:30 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/كربلاء نفت قوات العتبات، السبت، علمها بتنصيب "أبو فدك المحمداوي"، نائبا لرئيس هيئة الحشد الشعبي، خلفا لأبي مهدي المهندس، مشيرة إلى ان السياقات القانونية للتعيين غير متوفرة الان.وأصدرت فرقة العباس القتالية بالاشتراك مع قوات العتبات (تشكيلات فرقة الامام علي القتالية، وفرقة العباس القتالية، ولواء علي الأكبر، ولواء انصار المرجعية)، اليوم، السبت ، بيانا "حول بعض اخبار التنصيب في مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها"، جاء فيه: "ليس لنا علم بأي تنصيب لمنصب نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الآن".وأضاف البيان، "وإن ذلك يحتاج لسياقات قانونية غير متوفرة الان، في ظل حكومتين احدهما تصريف اعمال والأخرى لم يكتمل تكليفها".وأوضح، "علما بان القوات المشكلة من قبل العتبات قدمت رؤيتها لرئيس الهيئة وتنتظر الإجابة عليها بشكل رسمي".وكان نائب معاون رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو علي البصري، قد قال في تصريح، أول أمس ، إن "هيئة الحشد الشعبي عقدت اجتماعا واتفقت من خلاله على تعيين القيادي في الحشد عبد العزيز (ابو فدك) بمنصب رئيس الأركان خلفا للشهيد ابو مهدي المهندس".وتابع، أنه "تم تبليغنا بأنه سيتم توقيع الأمر الديواني بتعيين أبو فدك من قبل القائد العام للقوات المسلحة خلال اليومين المقبلين بعد الاتفاق عليه من قبل هيئة الحشد".

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