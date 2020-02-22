العامري يحذر السنة والكرد من

2020/02/22 | 22:30 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد كشف زعيم تحالف الفتح، هادي العامري، السبت، عن كواليس تكليف رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، مبينا ان الأخير جاء بتوافق مع القوى الكردية والسنية محذرا إياهم من "منزلق خطير".وقال العامري، في كلمة له تابعتها " كلكامش برس " ، إن "المكلف بتشكيل الحكومة الانتقالية، محمد توفيق علاوي، لم يكلف من قبل تحالفه وتحالف سائرون المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر فقط، وإنما جاء بتوافق مع القوى الكردية والسنية".وأضاف أن "الانتخابات المبكرة احدى وسائل إعادة الثقة بالعملية السياسية"، مبينا ان "مفوضية انتخابات جديدة موجودة وحكومة جديدة موجودة ومهامها فرض الامن وإعادة هيبة الدولة واجراء انتخابات مبكرة بعيدا عن المال والسلاح".وشدد العامري، على "ضرورة إعادة النظر بالعملية السياسية والدستور"، فيما أشار إلى أن "المكلف محمد توفيق علاوي لم يكلف باتفاق بين سائرون والفتح فقط وانما جاء بتوافق مع الكرد والسنة".وأشار إلى ان "الكتل السياسية جادة لاختيار حكومة جديدة قادرة على اعادة هيبة الدولة وتوفير الامن واجراء الانتخابات المبكرة لانها احدى وسائل اعادة الثقة بالعملية السياسية"، داعيا المكونين السني والكردي، إلى التعاون للعبور من هذا "المنزلق الخطير"، على حد قوله.

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