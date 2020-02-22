عادل عبد المهدي يؤكد ضرورة تكثيف حملات التوعية للوقاية من كورونا

2020/02/22 | 22:35 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترأس عادل عبد المهدي رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، اجتماع لجنة الأمر الديواني 55 لعام 2020، بشأن فيروس كورونا المستجد.وعقدت اللجنة الوزارية، في وقت سابق، اجتماعاً مع السفير الإيراني إيريج مسجدي لاتخاذ التدابير اللازمة ضد فيروس كورونا.وقال وزير الخارجية محمد علي الحكيم في تغريدة على موقع تويتر تابعته وكالة صدى الاعلام إن “اللجنة اجتمعت

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