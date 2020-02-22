انصار الله يسقطون طائرة تجسس تابعة للتحالف السعودي في جيزان

2020/02/22 | 22:36 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن انصار الله الحوثيين، اليوم السبت، اسقاط طائرة تجسس تابعة للتحالف السعودي باليمن، في منطقة الخوبة بجيزان.وأعلن “أنصار الله” الحوثيين، أن “الدفاعات الجوية للجيش اليمني واللجان الشعبية التابعة لها، تصدت اليوم، لتشكيل قتالي يتكون من طائرات حربية سعودية وإماراتية، شرق محافظة صنعاء”.وقال المتحدث باسم القوات المسلحة، العميد يحيى سريع، في تغريدة على “تويتر”، […]

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