العراق يمدد قرار منع استقبال الوافدين من ايران

2020/02/22 | 22:42 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

وجه رئيس حكومة التصريف اعمال، عادل عبد المهدي، السبت، بتمديد قرار منع استقبال الوافدين من ايران.

وقال المكتب الاعلامي لعبد المهدي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي ترأس مساء اليوم السبت الجلسة الخامسة للجنة الأمر الديواني ٥٥ لعام ٢٠٢٠ حول فيروس كورونا ، بحضور وزير الصحة والبيئة ومدير مكتب منظمة الصحة العالمية في العراق وعدد من المسؤولين".

واوضح البيان، أنه "جرى متابعة الجهود الحكومية والاجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة في جميع المحافظات والمنافذ الحدودية، وشكر عبد المهدي، الجهود التي تقدم من قبل ملاكات وزارة الصحة والبيئة والوزارات والهيئات الأخرى".

واكد بحسب البيان، على "ضرورة تكثيف حملات التوعية والإعلام والتثقيف الصحي حول طرق الوقاية من المرض"، موجها "بتفويض الخلية قرار تمديد ايقاف استقبال الوافدين من جمهورية ايران الاسلامية عدا العراقيين، مع المتابعة الدقيقة والمستمرة لكافة المستجدات".

بدوره قدم وزير الصحة والبيئة جعفر صادق علاوي، "عرضا تفصيليا عن الوضع الوبائي لمرض فيروس كورونا المستجد والإجراءات المتخذة سيما بعدظهور اصابات وحدوث وفيات في الجمهورية الاسلامية الايرانية وسبل حماية المجتمع العراقي ، مع الأخذ بنظر الاعتبار التبادل التجاري وحركة الزائرين بين البلدين في المناسبات الدينية، ‎مؤكدا عدم تسجيل اية اصابة في جميع مناطق العراق، ومن ضمنها اقليم كردستان".

‏‎من جانبه بين الدكتور ادهم رشاد مدير مكتب منظمة الصحة العالمية، "الموقف الوبائي للمرض على مستوى منطقة دول شرق المتوسط ومستوى التعاون والدعم لجهود الحكومة العراقية ووزارة الصحة في التعامل مع المرض".

ولفت البيان الى انه "تم تقديم عدة مقترحات لتوفير بعض المستلزمات الضرورية للتعامل مع الازمة وبشكل عاجل ووافق السيد رئيس مجلس الوزراء على تلبيتها بالسرعة المطلوبة".

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وقال قدو لـ(بغداد اليوم)، إن &quo

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