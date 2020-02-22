قطع طريق مجسر ساحة بيروت ابتداء من غدا الأحد لأغراض الصيانة

2020/02/22 | 22:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم السبت، قطع طريق جسر ساحة بيروت القادم من المستنصرية ابتداء من غدا الأحد لأعمال الصيانة.وذكرت المديرية، في بيان حصلت عليه “العهد نيوز”، ان “طريق جسر ساحة بيروت القادم من المستنصرية باتجاه المهندسين سيقطع يوم غد الأحد من الساعة العاشرة صباحاً ولمدة 25 يوما”.وأوضحت، أن “القطع يأتي لوجود إعمال […]

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