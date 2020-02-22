عباس علي العلي - من يفكك الأزمة؟ ومن يؤزم الواقع؟ ح8

2020/02/22 | 23:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عباس_علي_العلي ثانيا_ الأسباب البشرية المتعلقة بالوظيفة.من الأسباب البشرية أيضا غير ما ذكرنا هنام ما يعرف بأسباب إدارة البشر للمجتمع ونسميها أخطاء بشرية متعلقة بوظيفته ككائن مدبر ومدير للحالة المتأزمة أو لحالة المجتمع أو الكيان الذي سيواجه الأزمة، فهو يدرك حتما أن وظيفته الوجودية أن لا يعرض موقعه وواقعه لأي أزمة قد تخل بالتوازن أو الأستقرار المطلوب، وبالتالي فهو عندما يمارس هذه الوظيفة عليه أن يتحلى ......

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