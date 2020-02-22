رشيد غويلب - بعد الجريمة المروعة في مدينة هاناوا/ المانيا: احتجاجات واسعة ومطالبات بنزع سلاح النازيين الجدد رشيد غويلب

2020/02/22 | 23:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #رشيد_غويلب في ليلة العشرين من شباط الجاري عاشت المانيا جريمة جديدة ارتكبها النازيون الجدد راح ضحيتها 9 أبرياء.لقد هاجم توبياس راثين، البالغ من العمر 43 عامًا، مقهى للأركيلة في وسط مدينة هانوا القريبة من مطار فرانكفورت، وقتل أربعة من رواده.وبعدها هاجم كشكًا في أحد احياء المدينة واثناء مروره هاجم سيارتين.لقد قتل خمسة أبرياء آخرين، كلهم من المهاجرون، قبل ان يقتل والدته البالغة من العمر 72 عامًا وينتحر في شقت......

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