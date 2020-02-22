حسين علوان حسين - خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وانعطافها الحاد نحو اليمين / 2-2

2020/02/22 | 23:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حسين_علوان_حسين سحق يسار حزب العمال لم تكن سياسة حزب العمال الهزيلة بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هي السبب الوحيد وراء انهيار شعبيته عند المقترعين ، و انما يجب تبريز سببين اثنين آخرين ، على وجه الخصوص .أولاً ، على الرغم من أن البرامج الاقتصادية لحزب العمال كانت قد نالت شعبية رائجة بين أوساط العمال والشباب ، إلا أن القلة من هؤلاء كانت تؤمن بقدرة هذا الحزب على تحقيقها لهم فعلاً .فلقد وعد حزب العم......

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