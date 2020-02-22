2020/02/22 | 23:01 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعطيل الدراسة في المدن الإيرانية وإيقاف مباريات كرة القدم لمدة 10 أيام لمكافحة كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/22 | 23:01.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعطيل الدراسة في المدن الإيرانية وإيقاف مباريات كرة القدم لمدة 10 أيام لمكافحة كورونا) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعطيل الدراسة في المدن الإيرانية وإيقاف مباريات كرة القدم لمدة 10 أيام لمكافحة كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).