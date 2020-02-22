عبدالمهدي يوجه بتمديد ايقاف استقبال الوافدين من ايران عدا العراقيين

2020/02/22 | 23:01 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

‎ترأس رئيس مجلس الوزراء، المستقيل عادل عبدالمهدي ، مساء اليوم السبت ، الجلسة الخامسة للجنة الأمر الديواني ٥٥ لعام ٢٠٢٠ حول فيروس كورونا ، بحضور وزير الصحة والبيئة ومدير مكتب منظمة الصحة العالمية في العراق وعدد من المسؤولين.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء المستقيل، في بيان تلقته "الغد برس"، انه "جرى متابعة الجهود الحكومية والاجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة في جميع المحافظات والمنافذ الحدودية ، وشكر السيد رئيس مجلس الوزراء الجهود التي تقدم من قبل ملاكات وزارة الصحة والبيئة والوزارات والهيئات الأخرى، وأكد على ضرورة تكثيف حملات التوعية والإعلام والتثقيف الصحي حول طرق الوقاية من المرض، ووجه بتفويض الخلية قرار تمديد ايقاف استقبال الوافدين من جمهورية ايران الاسلامية عدا العراقيين، مع المتابعة الدقيقة والمستمرة لكافة المستجدات".

‎وقدم وزير الصحة والبيئة الدكتور جعفر صادق علاوي "عرضا تفصيليا عن الوضع الوبائي لمرض فيروس كورونا المستجد والإجراءات المتخذة سيما بعدظهور اصابات وحدوث وفيات في الجمهورية الاسلامية الايرانية وسبل حماية المجتمع العراقي ، مع الأخذ بنظر الاعتبار التبادل التجاري وحركة الزائرين بين البلدين في المناسبات الدينية"، ‎مؤكدا "عدم تسجيل اية اصابة في جميع مناطق العراق، ومن ضمنها اقليم كردستان".

‎من جانبه بين الدكتور ادهم رشاد مدير مكتب منظمة الصحة العالمية "الموقف الوبائي للمرض على مستوى منطقة دول شرق المتوسط ومستوى التعاون والدعم لجهود الحكومة العراقية ووزارة الصحة في التعامل مع المرض".

وتابع البيان انه "تم تقديم عدة مقترحات لتوفير بعض المستلزمات الضرورية للتعامل مع الازمة وبشكل عاجل ووافق السيد رئيس مجلس الوزراء على تلبيتها بالسرعة الممكنة".

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