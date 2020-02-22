لاعب نادي القوة الجوية محمد علي عبود يتعرض لكسر بعظم الأنف

2020/02/22 | 23:01 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ رياضة اعلن نادي القوة الجوية عن تعرض لاعب وسط فريقه محمد علي عبود الى كسر في عظام الأنف اثناء مباراة الصقور والصناعات الكهربائية في الدوري الممتازونشر نادي القوة الجوية بيانا تلقت گلگامش برس نسخة ننه يفيد بان "الفحوصات الطبية التي أجريت لنجم الوسط محمد علي عبود في احد مستشفيات بغداد كشفت عن اصابته على مستوى الأنف".وأشار البيان إلى أن اللاعب يحتاج إلى راحة لمدة عشرة أيام ليغيب في ذلك عن مواجهة الطلبة القادمة، مبينا أن الجهاز الطبي سيتابع حالة اللاعب خلال قادم الأيام كي يتماثل الشفاء والعودة للملاعب".

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