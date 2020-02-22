خبير قانوني: الإجراءات التي ذكرها رئيس البرلمان تطبق في الجلسة العادية وليس الاستثنائية

2020/02/22 | 23:02 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد الخبير القانوني، طارق حرب، اليوم السبت، ان الإجراءات التي ذكرها رئيس البرلمان تطبق في الجلسه العادية وليس الاستثنائية.

وقال في بيان تلقته "الغد برس"، "ما تفضل به رئيس البرلمان من اجراءات ومواعيد وأزمان مقبولة في الجلسات الاعتيادية التي يقررها رئيس البرلمان أو هيئة رئاسة البرلمان، ولكن ذلك لا ينطبق على الجلسة الاستثنائية كالجلسة التي حدد موعدها عادل عبد المهدي للتصويت على الحكومة الجديدة حكومة محمد توفيق علاوي، ذلك اننا هنا أمام جلسه استثنائية بتحديد المادة 58 من الدستور والجلسة الاستثنائية من اسمها ووصفها بالاستثناء لا يطبق عليها ما قرره النظام الداخلي ولا أي قانون لحالة الاستثناء التي قررها الدستور لطلب رئيس الوزراء بتحديد موعد الجلسة".

واضاف "ولو كانت الجلسة عادية لكن من اللازم أن يتم الالتزام بقواعد النظام الداخلي الذي شرح أحكامه معالي رئيس البرلمان أما في الاستثناء والجلسة الاستثنائيه فأن الاستثناء يوجب تجنب الأحكام التي ذكرها رئيس البرلمان لان الاستثناء بطبيعته يعني التخلص من المواعيد والإجراءات والمدد وتطبيق قواعد استثنائية واولها الالتزام بالموعد الذي حدده رئيس الوزراء المستقيل كون ذلك من تصريف الأمور اليومين التي لا يمكن تأجيلها كما ورد في النظام الداخلي للبرلمان".

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