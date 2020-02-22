مصدر: حريق كبير كاد ان يلتهم 20 دونما لولا تدخل فرق الإطفاء في شمال ديالى

2020/02/22 | 23:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، اليوم السبت، بان “فرق الاطفاء اخمدت حريق كبير كاد يلتهم 20 دونم من بساتين جديدة الاغوات شمال المحافظة”.وذكر المصدر لـ”العهد نيوز”، ان “حريقا كبيرا اندلع في منطقة جديدة الاغوات في اطراف قضاء الخالص، كاد يلتهم 20 دونم من البساتين لولا تدخل اثنين من فرق الاطفاء ونجاحها في اخماده ومنع انتشاره الى […]

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