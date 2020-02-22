صادقون تكشف عن تسريبات مهمة عن كابينة علاوي

2020/02/22 | 23:04 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]كشف سعد الخزعلي عضو مجلس النوب عن كتلة صادقون التابعة لحركة عصائب أهل الحق والمنضوية في تحالف الفتح، عن تسريبات تؤكد تأثير وتدخل شخصيات وجهات حزبية بكابينة علاوي.

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