الرحلات الجوية العراقية مهددة بالتوقف.. عدد كبير من المضيفين يخططون للإضراب يوم غد!

2020/02/22 | 23:11 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد هدد عدد كبير من المضيفين في الخطوط الجوية العراقية بالاضراب عن العمل بسبب تأخير تثبيتهم على الملاك أو بصفة عقد على الملاك، وهو مايهدد استئناف الرحلات الجوية العراقية.ورصدت “يس عراق” مدونات غاضبة قالت إن “مضيفين الخطوط العراقية منذ ٢٠١٣ حتى اليوم ما يثبتوهم رغم صدور قرار تثبيتهم، لكن كل مدير عام […]

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