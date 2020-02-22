الصحة تطمئن العراقيين: لا إصابات بكورونا

2020/02/22 | 23:13 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أكدت وزارة الصحة العراقية يوم السبت عدم تسجيل أية إصابات بفيروس كورونا في العراق.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر في مقطع صوتي وزعه على وسائل الإعلام، إن العراق لم يسجل أية إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في جميع أنحاء البلد بما فيه إقليم كوردستان.

وأشار إلى أن الأنباء التي تحدث عن ظهور إصابة بالفيروس في العراق غير صحيحة ومجرد إشاعات.

واتخذ العراق جملة إجراءات بعد تسجيل إصابات في الجارة الشرقية إيران، من بينها حظر دخول الإيرانيين عبر المنافذ البرية وتعليق الرحلات الجوية إلى إيران من مطاري بغداد والنجف.

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