باحثون صينيون يكشفون مفاجأة بشأن انتشار كورونا

2020/02/22 | 23:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد باحثون صينيون أنه من الممكن أن ينتقل فيروس كورونا المستجد من شخص إلى آخر، دون أن يظهر على الأول أي أعراض للإصابة بالمرض.

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