عبد المهدي يوجه بتفويض خلية الأزمة قرار تمديد ايقاف استقبال الإيرانيين

2020/02/22 | 23:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بتفويض خلية الازمة قرار تمديد إيقاف استقبال الوافدين من إيران، مؤكداً ضرورة تكثيف حملات التوعية للوقاية من المرض.

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