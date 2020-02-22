حكومة اربيل تحذر اصحاب الصيدليات في المحافظة

2020/02/22 | 23:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه قائممقام اربيل ، نبز عبد الحميد، اليوم السبت، تحذيرا لأصحاب المستشفيات في المحافظة.وقال عبد الحميد في بيان حصلت عليه “العهد نيوز”، إن “ﺍﻱ ﻣﺬﺧﺮ ﺍﻭ ﺻﻴﺪﻟﻴﺔ ﻳﺴﺘﻐﻞ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻜﻤﺎﻣﺎﺕ ﻭﻳﻘﻮﻡ ﺑﺒﻴﻌﻬﺎ ﺍﻏﻠﻰ ﻣﻦ ﺳﻌﺮﻫﺎ ﺳﻴﺘﻢ ﺇﻗﻔﺎﻟﻪ ﻭﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ بحقة”.ولفت الى انه “تم ﻗﺒﻞ ﻗﻠﻴﻞ قفل احد المذاخر ﺑﺴﺒﺐ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﻜﻤﺎﻣﺎﺕ”.انتهى..م.ر

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