تسجيل إصابة بفيروس كورونا في مدينة كوردية بإيران

2020/02/22 | 23:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن مسؤولون صحيون في مدينة بانه بكوردستان إيران، اليوم السبت، عن تسجيل إصابة بفيروس كورونا في المدينة الواقعة ضمن محافظة كوردستان المحاذية لإقليم كوردستان العراق.

ونقلت مواقع خبرية محلية في بانه عن مصدر مسؤول في شبكة الصحة إن امرأة كانت عائدة من إحدى الدول الاوربية تم إجراء الفحص الأولي عليها وتبين اصابتها بفيروس كورونا.

وأشارت الأنباء إلى عزل المريضة في الطابق الثاني من مستشفى الرازي في مدينة بانه مقابل قسم التوليد.

يأتي هذا في وقت اعلنت فيه السلطات الصحية الإيرانية عن إصابة 28 شخصا بالمرض لحد الان، 6 منهم توفوا حتى الآن.

وتحادد محافظة كوردستان الايرانية اقليم كوردستان من الحدود الشرقية للعراق.

م م ص

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