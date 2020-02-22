2020/02/22 | 23:32 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصدر: تحالف الفتح لن يشارك بجلسة التصويت على الحكومة دون تحقيق القبول الوطني هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/22 | 23:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر: تحالف الفتح لن يشارك بجلسة التصويت على الحكومة دون تحقيق القبول الوطني) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر: تحالف الفتح لن يشارك بجلسة التصويت على الحكومة دون تحقيق القبول الوطني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).