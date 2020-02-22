نائب يقترح تمديد العطلة الربيعية لاسبوع واحد بسبب فيروس كورونا

2020/02/22 | 23:32 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اقترح النائب جواد الموسوي، اليوم السبت، تمديد العطلة الربيعية للمدارس لاسبوع واحد بسبب فيروس كورونا.

وقال الموسوي في بيان تلقته "الغد برس"، "بسبب خطورة الوضع الحالي صحيا نقترح على وزارة التربية تمديد العطلة الربيعة لاسبوع واحد، ولحين دراسة وتدقيق اوضاع العراق والدول المجاورة فيما يخص مرض الكورونا".

واضاف "واتخاذ جميع الاجراءات الصحية اللازمة لمنع دخوله الى العراق وانتشاره".

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