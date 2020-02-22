​ نواب : الحلبوسي لن يحضر جلسة التصويت على حكومة علاوي الاثنين المقبل

2020/02/22 | 23:32 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد مع قرب اعلان المكلف “محمد علاوي” عن كابينته الوزارية بدا واضحاً الخلاف السياسي على تقاسم المناصب والامتيازات من خلال تصريحات المسؤولين الذين عبروا عن رفضهم للتصويت على حكومة علاوي بسبب ما قالوا انه تحفظ على بعض شخصياتها، ويشير مراقبون سياسيون ان عدم التوافق جاء نتيجة عدم تمرير مصالح الكتل الرافضة لحكومة علاوي.و رجح عضو مجلس النواب “فاضل الفتلاوي”، السبت، عدم حضور رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي جلسة يوم الاثنين المقبل المخصصة لمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، فيما بين أن الحلبوسي غير داعم لحكومة علاوي.وقال “الفتلاوي” في تصريح تابعته "كلكامش برس " إن “الكتل السنية والكردية لازالت غير داعمة لحكومة علاوي ولديها تحفظ كون علاوي لم يرضخ لضغوطهم وشروطهم بتمرير مرشحيهم ضمن كابينته الوزارية”، لافتا إلى إن “علاوي يجري مشاورات مع الكتل السنية والكردية في الوقت الحالي لحل جميع الإشكاليات”.وأضاف أن “جلسة يوم الاثنين المقبل قد تعقد برئاسة نائب رئيس البرلمان ومن المتوقع عدم حضور الحلبوسي كونه غير داعم لحكومة علاوي”، مبينا أن “جميع الأسماء الوزارية المتداولة في وسائل الإعلام غير دقيقة وسربت منذ أسبوعين”.

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