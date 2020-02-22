الحشد الشعبي يعلن تأمين أكثر من 40 طريق حيوي في محافظتين

2020/02/22 | 23:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد القيادي في الحشد الشعبي علي الحسيني، اليوم السبت، تامين اكثر من 40 طريق حيوي في محافظتين.وقال الحسيني في تصريح لوكالة محلية اطلعت عليه “العهد نيوز”، ان “قوات الحشد الشعبي تلعب دور محوري وفعالي في المشهد الامني لمحافظتي كركوك وصلاح الدين ونجحت من تامين اكثر من 40 طريق حيوي وستراتيجي تمثل شريان الحركة في كلا […]

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