2020/02/22 | 23:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم_ النجف

طالب محافظ النجف، لؤي الياسري، السبت، وزير الداخلية بفتح تحقيق حول تصريحات قيادة شرطة ذي قار ضد متظاهري النجف الذين وصلوا الى ساحات التظاهر في الناصرية.

وقال الياسري في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "النجف وذي قار هما نبض الوطن وما تضمن بيان شرطة ذي قار مرفوض و غير مقبول تجاه شباب النجف الذي وصفهم بالمخربين و المنبوذين خصوصاً ان قيادة شرطة النجف الأشرف نفت إعطاء أي معلومات عن الشباب النجفي الذي ذهب إلى الناصرية".

واضاف: "و بدورنا كحكومة محلية في النجف نطالب بأعتذار رسمي لشبابنا النجفي وكذلك نطالب وزير الداخلية بفتح تحقيق عن الاتهامات غير المرغوب بها من قبل قيادة شرطة الناصرية التي مست شبابنا النجفي".

وتابع: ان "محافظة النجف قد فتحت ابوابها و لأكثر من مرة أمام شباب ذي قار بزيارتهم مدينتنا و مشاركة المعتصمين من ابناء النجف الأشرف في ساحة الصدرين".

ولفت الى إننا "جميعا مسؤولين عن حفظ أمن مدننا ولغة الحوار أفضل بكثير من التصريحات الإستفزازية تجاه الشباب".

بغداد اليوم _ بغداد

وجه رئيس حكومة التصريف اعمال، عادل عبد المهدي، السبت، بتمديد قرار منع استقبال الوافدين من ايران.

وقال المكتب الاعلامي لعبد المهدي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي ترأس مساء الي

بغداد اليوم _ كربلاء

كشفت العتبة العباسية، السبت، عن اجراءاتها للوقاية من فايروس "كورونا".

وقال مسؤولُ شعبة الشؤون الطبيّة في العتبة، أسامة عبد الحسن كاظم، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "بالنظر لظهور إصاباتٍ في عدد

بغداد اليوم- متابعة

أعلن محافظ "مركزي" الإيرانية، علي آقازاده، اليوم السبت، وفاة شخص مصاب بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع عدد الوفيات إلى 6 حالات.

وأكد المحافظ، في تصريحات أوردتها وکالة الإذاعة والتلفزيون الرسمية، وفاة شخص إ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الياسري يطالب وزير الداخلية بفتح تحقيق حول "الاتهامات" التي وجهتها قيادة شرطة ذي قار الى متظاهري النجف) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الياسري يطالب وزير الداخلية بفتح تحقيق حول "الاتهامات" التي وجهتها قيادة شرطة ذي قار الى متظاهري النجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).