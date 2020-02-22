الدفاع السورية: أي اختراق للأجواء سيتم التعامل معه على أنه عدوان

2020/02/22 | 23:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية، اليوم السبت، عبر حساب وزارة الدفاع السورية بموقع “تويتر”، أن “أي اختراق للأجواء السورية سيتم التعامل معه على أنه عدوان عسكري خارجي، وقد أعطيت الأوامر للقوى الجوية والدفاع الجوي للتصدي له بالوسائل المتاحة”.وأضاف، القيادة العامة أن “أي طيران يخترق الأجواء السورية سيتم التعامل معه على أنه هدف […]

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