أردوغان يعلن عقد قمة رباعية بشأن إدلب في 5 مارس

2020/02/23 | 00:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، إنه سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، يوم 5 مارس لمناقشة الوضع بمنطقة إدلب السورية، حسب “رويترز”.من جهتها أفادت وكالة “الأناضول” التركية الرسمية، بأن قمة رباعية حول إدلب، ستعقد يوم 5 مارس، تجمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والروسي فلاديمير بوتين، والفرنسي إيمانويل ماكرون، […]

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