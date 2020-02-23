2020/02/23 | 00:03 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف تستنكر تصريحات قيادة شرطة ذي قار ضد شبابها وتطالبها بالاعتذار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/23 | 00:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النجف تستنكر تصريحات قيادة شرطة ذي قار ضد شبابها وتطالبها بالاعتذار) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النجف تستنكر تصريحات قيادة شرطة ذي قار ضد شبابها وتطالبها بالاعتذار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).