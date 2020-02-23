2020/02/23 | 00:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #تيسير_خالد بحضور صف واسع من أعضاء اللجنة التنفيذية وقيادات فصائل العمل الوطني وقادة منظمات المجتمع المدني أقامت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين مهرجانا جماهيريا حاشدا بمناسبة الذكرى ال51 للانطلاقة المجيدة في قصر رام الله الثقافي حيث القى الاخ عباس زكي كلمة منظمة التحرير الفلسطينية والرفيق محمد بركة كلمة لجنة المتابعة العربية للجماهير الفلسطينية في الداخل والاخ دكتور ناصر الشاعر كلمة القوى الاسلامية والرفيق ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#تيسير خالد - كلمة تيسير خالد في احتفال الذكرى 51 لانطلاقة الجبهة الديمقراطية) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#تيسير خالد - كلمة تيسير خالد في احتفال الذكرى 51 لانطلاقة الجبهة الديمقراطية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).