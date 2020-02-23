مقتدى الصدر يعلق بشأن فيروس كورونا واحتمال دخوله للعراق

2020/02/23 | 00:17 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، السبت، بيانا دعا فيه إلى التصدي لفيروس "كورونا"، فيما توقع عدم دخوله إلى العراق....

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