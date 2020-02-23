وزارة صحة كردستان العراق تنفي تسجيل اي إصابة بفيروس كورونا

2020/02/23 | 00:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة الصحة كوردستان، اليوم السبت، تسجيل أي حالة إصابة أو اشتباه بالاصابة بفيروس كورونا، وتعهدت باتخاذ إجراءات قانونية ضد شخص يروج من خلال شبكات التواصل الاجتماعي شائعة تسجيل إصابات في كوردستان العراق.وجاء في بيان لوزارة الصحة في كردستان العراق، أن “الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية وستسجل شكوى ضد شخص يدعي أنه طبيب ويثير قلق […]

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