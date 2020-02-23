2020/02/23 | 00:22 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدير قسم الصحة العامة في ذي قار، الدكتور حيدرعلي حنتوش، وجود اصابة مؤكدة بفيروس كورونا في المحافظة.وقال في بيان تلقته وكالة صدى الاعلام “، انه “لاوجود لاصابة مؤكدة بفايروس كورونا في محافظة ذي قار لحد هذه الساعة والحالة الموجودة في مستشفى الحسين العام هي لطالب قادم من مدينة قم الايرانية، و تم عزله احترازيا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مدير قسم الصحة العامة في ذي قار ينفي وجود اصابة مؤكدة بفيروس كورونا في المحافظة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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