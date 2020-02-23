اليوم.. اليمن تزيح الستار عن 4 منظومات صاروخية للدفاعات الجوية

2020/02/23 | 00:36 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، امس السبت، أن “القوات المسلحة ستزيح الستار اليوم الأحد عن 4 منظومات صاروخية للدفاعات الجوية في معرض الشهيد عبدالعزيز المهرم”.واكد، العميد سريع في بيان أن “هذه المنظومات تمتاز بتقنية حديثة ومتطورة ولها تجارب ناجحة في إسقاط عدد كبير من الطائرات التجسسية المقاتلة والطائرات الحربية”.وكانت الدفاعات […]

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