ناسا تعلن عن اكتشاف جديد في قارة افريقيا

2020/02/23 | 01:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت وكالة “ناسا” صورة غريبة لما كانت ذات يوم بحيرة أكبر من بحر قزوين في وسط إفريقيا.وتمتد هذه المساحة الضخمة من المياه، التي يطلق عليها Mega Chad، على مساحة 150 ألف ميل مربع عبر الصحراء الكبرى، ولربما كانت الأكبر على الأرض في يومنا هذا.وتعد بحيرة “تشاد” الحديثة جزءا صغيرا من حجمها السابق، وتقع […]

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