مصدر امني: اطلاق نار في منطقة حي العباس قرب مديرية استخبارات كربلاء المقدسة

2020/02/23 | 01:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، اليوم الاحد، بسماع اطلاق نار قرب مديرية استخبارات محافظة كربلاء المقدسة.وذكر المصدر لـ”العهد ينوز”، ان “اطلاق نار وقع في منطقة حي العباس قرب مديرية الاستخبارات مقابل الفرع الثالث، دون معرفة الاسباب”.واشار الى ان “هذا تكرر في الايام الماضية كثيرا دون معرفة الاسباب والتفاصيل من قبل الجهات الامنية”.انتهى..م.ر

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