2020/02/23 | 01:05 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سفوان تنفي استخدام احد مراكزها الصحية كمحجر للوافدين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/23 | 01:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سفوان تنفي استخدام احد مراكزها الصحية كمحجر للوافدين) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سفوان تنفي استخدام احد مراكزها الصحية كمحجر للوافدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).