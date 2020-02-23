2020/02/23 | 01:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالة الأنباء العراقية: تحالف الفتح ينفي التوجه لعدم حضور جلسة البرلمان الخاصة بالتصويت على كابينة علاوي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/23 | 01:07.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وكالة الأنباء العراقية: تحالف الفتح ينفي التوجه لعدم حضور جلسة البرلمان الخاصة بالتصويت على كابينة علاوي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وكالة الأنباء العراقية: تحالف الفتح ينفي التوجه لعدم حضور جلسة البرلمان الخاصة بالتصويت على كابينة علاوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).