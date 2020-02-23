الصحة تؤكد عدم تسجيل اي اصابة بكورونا في العراق

2020/02/23 | 01:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الصحة العراقية، امس السبت، عدم تسجيل أية إصابات بفيروس كورونا في العراق.وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، سيف البدر، في مقطع صوتي، وزعه على وسائل الإعلام، إن “العراق لم يسجل أية إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في جميع أنحاء البلد بما فيه كوردستان”.وأشار إلى أن الأنباء التي تحدث عن ظهور إصابة بالفيروس في […]

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