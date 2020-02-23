اليوم انطلاق الجولة السادسة لدوري الرديف

2020/02/23 | 01:32 - المصدر: الصباح

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بغداد / الصباح

حددت لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم اليوم موعدا لانطلاق منافسات الجولة السادسة من دوري الرديف ، علما ان المباريات ستقام عند الساعة الثالثة عصرا.

وسيلعب ضمن المجموعة الأولى التي تضم 9 اندية، امانة بغداد امام المشاهدة في ملعب الاول، ويواجه فريق الحسين نظيره الخطوط في ملعب التحدي، ويلتقي القوة الجوية ضيفه الحسنين، ويلعب بلادي امام جنوب بغداد في ملعب الامين، بينما سيكون النجدة في حالة انتظار بالدور الحالي.

وفي منافسات المجموعة الثانية يستقبل الزوراء الكاظمية في ملعبه، ويلعب الطلبة والمجد في ملعب الاول، ويحتضن ملعب جزيرة الاعراس مباراة السياحة والبياع، ويلاقي الميثاق الرصافة في ملعب الثاني.

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