الفتح ينفي نيته عدم حضور جلسة منح الثقة لحكومة علاوي (موسع)

2020/02/23 | 01:33 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى المكتب الاعلامي لتحالف الفتح، اليوم الاحد، ما تداول من اخبار بشأن عدم حضور جلسة منح الثقة لكابية المكلف توفيق علاوي.المكتب ذكر في بيان له حصلت عليه “العهد نيوز”، انه “ننفي ما ذكر على لسان “مصدر” بخصوص عدم حضورنا لجلسة التصويت على الحكومة”.ودعا بيان المكتب، وسائل الاعلام الى اخذ المواقف الرسمية للتحالف من […]

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