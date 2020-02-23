الصحة السورية تنفي تسجيل اي حالة اصابة بفيروس كورونا (موسع)

2020/02/23 | 01:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة في سوريا، اامس السبت، عدم تسجيل أي إصابة بفيروس “كورونا” المستجد في البلاد حتى تاريخ يوم السبت 22 فبراير، بحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”.وأفاد المكتب الإعلامي في وزارة الصحة السورية في بيان، اطلعت عليه “العهد نيوز”، انه “ردا على ما تتداوله بعض منصات التواصل الاجتماعي حول إصابات بمرض فيروس “كورونا” […]

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