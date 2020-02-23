غضب عارم من قائد شرطة ذي قار بعد

2020/02/23 | 02:07 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرتصاعدت الأزمة على خلفية طرد متظاهرين نجفيين من قبل شرطة محافظة ذي قار، ثم وصفهم بـ"المخربين"، واتهامهم بالتخطيط لأعمال عنف.

رفض قائد شرطة ذي قار دخول متظاهرين من النجف ووصفهم بـ"المخربين"

فبعد أن صعد المتظاهرون في الناصرية، يوم السبت 22 شباط/فبراير، من احجاجاتهم بقطع جسور وغلق طرق رئيسة، ردًا على طرد "ضيوفهم"، قال قائد الشرطة ناصر لطيف الأسدي، إن رفض دخول المتظاهرين جاء لـ"منع الخروقات" بعد تلقي معلومات من قيادة الشرطة في النجف ومعتصمين في ساحة الحبوبي "تفيد بوجود عناصر تخريبية قادمة لإثارة الفوضى وهم من غير المرغوب فيهم في ذي قار".

وأضاف، أن "محافظة ذي قار محافظة مضيافة وترحب بالجميع ولكنها لن تسمح للعابثين بأمنها أو من تنبذهم محافظتهم أن يحدثوا الفوضى في المحافظة، كما أن من يريد التظاهر والتعبير السلمي عن رأيه بإمكانه ممارسة حقه في محافظته وليس في ذي قار".

اقرأ/ي أيضًا: مسارات محاسبة "قتلة المتظاهرين"..



هل يستطيع محمد علاوي محاكمة عبدالمهدي؟

لكن البيان فتح النار على قيادة الشرطة، حين أكد الناشط البارز في احتجاجات ساحة الحبوبي، المنشق عن التيار الصدري، أسعد الناصري، أن "الوفد القادم من النجف، هم شبان حضروا لمساندة المتظاهرين في ذي قار والتضامن معهم ردًا لمبادرة قام بها متظاهرو الحبوبي، عقب أعمال العنف التي طالت المتظاهرين في ساحة الصدرين في النجف".

وقال الناصري، أن "بعض الشباب قاموا بإعداد واجب الضيافة وبالتعاون مع الشيخ قيصر آل عجيل شيخ الحسينات والشيخ عدي الشرشاب شيخ البدور"، موضحًا أن "قائد شرطة ذي قار أصدر أوامر بمنع دخول الضيوف حين وصلوا إلى نقطة التفتيش الرئيسية في مدخل المدينة".

أكد الناصري أن الشبان قدموا من النجف بالتنسيق مع متظاهري الحبوبي مهددًا بإجراءات قانونية وعشائرية ضد قائد الشرطة

كما أشار، إلى أن "شبان من الناصرية قدموا كل الإجراءات الأمنية المطلوبة لكفالة الضيوف، إلا أن قائد الشرطة أصر عن منعهم من الدخول"، لافتًا إلى أن "تنسيقًا جرى من أجل درء الفتنة ومنع الاحتكاك مع عناصر الأجهزة الأمنية، وقامت عشيرة البدور بواجبات الضيافة للمتظاهرين في مضيف قرب جسر فهد".

واستنكر الناصري، تصريحات قائد الشرطة التي أشار فيها إلى تلقي معلومات حول قدوم "مخربين" من تنسيقيات ساحة الحبوبي، واتهمه بـ"الكذب"، واصفًا خطوة قيادة الشرطة بـ"الفعل المشين الذي لا يتناسب مع الأعراف والأخلاق".

ودعا الناصري، عشيرة قائد الشرطة إلى بيان موقفها من "تصرفه الذي طعن فيه بضيوف المحافظة ومنعهم من دخول مدينة ناصرية"، وهدد بالتحرك ضد قائد الشرطة "قانونيًا وعشائريًا".

غضب في النجف..

لم يقف الأمر عند هذا الحد، إذا كذّبت قيادة الشرطة في النجف ما جاء على لسان قائد شرطة ذي قار، حيث نفت "تزويد شرطة ذي قار بأية معلومات أمنية إطلاقًا ضد المتظاهرين"، معربة عن أسفها لـ"وصف أبناء محافظة النجف (بالمنبوذين)".

كذّبت قيادة شرطة النجف تصريحات الأسدي فيما طالب محافظ النجف باعتذار رسمي لشبان المحافظة

بدوره، استنكر محافظ النجف لؤي الياسري تصريحات الأسدي، وطالب في بيان له، باعتذار رسمي لشبان المحافظة، فيما دعا وزير الداخلية إلى فتح تحقيق في الاتهامات التي صدرت من قيادة شرطة ذي قار ضد المتظاهرين النجفيين.

اقرأ/ي أيضًا:

غضب عارم و14 تعهدًا..



من هو محمد توفيق علاوي وكيف علقت واشنطن على تكليفه؟

على طريقة الزيارة الأربعينية..



الناصرية ترد على القمع بخطة تصعيد جديدة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غضب عارم من قائد شرطة ذي قار بعد "طرد" متظاهرين: أنت كذاب!) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غضب عارم من قائد شرطة ذي قار بعد "طرد" متظاهرين: أنت كذاب!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).