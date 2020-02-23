2020/02/23 | 02:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضرب زلزال بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر، مدينة مانافجات غربي تركيا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب غربي تركيا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب غربي تركيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).