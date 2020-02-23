هيثم بن محمد شطورو - الفتنة أو إشكالية الإسلام برمته

2020/02/23 | 03:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #هيثم_بن_محمد_شطورو إلى اليوم، وبعد أربعة عشر قرنا، لازال بعض المسلمين، يطلقون إسم "محمد علي" على أبنائهم.نذكر أن الملاكم العالمي في الوزن الثـقيل، الملاكم الأمريكي الأسود الأسطورة، كاسيوس مارسيلوس كلاي جونيور، المولود سنة 1942 والمتوفي سنة 2016،و الذي حين أعتـنـق الدين الإسلامي عام 1964، حول اسمه إلى "محمد علي كلاي".لقد قام بشحن المخيلة الإسلامية وتغذيتها من حيث تجسيده لفكرة القوة كملاكم ضخم وشرس وقوي، إضافة إلى ......

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